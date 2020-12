eFootball PES 2021 LITE : la version free-to-play disponible sur PC, PS4 et Xbox One, tous les détails sur son contenu gratuit

C'est la norme depuis plusieurs éditions maintenant : quelques mois après la sortie du dernier Pro Evolution Soccer, Konami nous en propose une déclinaison allégée et gratuite, pour mieux fidéliser les nouveaux joueurs. eFootball PES 2021 LITE est disponible officiellement aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One, et donne accès à quelques modes hors-ligne, et surtout l'intégralité des fonctionnalités du mode myClub.



Pour les détails du contenu de cette version free-to-play, ça se passe ci-dessous.



Disponible dès maintenant au téléchargement, PES 2021 LITE vous offre un libre accès à toutes les fonctionnalités du mode myClub. En mode myClub, vous créez votre propre équipe de rêve en collectionnant les joueurs et managers qui correspondent à votre style de jeu. Entraînez vos jeunes et faites-en des stars, ou recrutez des Légendes et d’autres fantastiques joueurs pour prendre l’avantage sur vos concurrents.

Le mode myClub vous donne également accès à la Série Moment iconique, une puissante nouvelle variante de joueurs, ajoutée cette année dans PES. Ces joueurs se basent sur des moments mémorables de la carrière de superstars passées et présentes, et leurs statistiques sont améliorées pour refléter leurs performances à cette époque. De plus, le mode myClub vous permet de recruter des Joueurs en vue, une variante plus puissante de joueurs existants, sélectionnés pour leurs excellentes performances lors de matches récents. Ajoutez des joueurs de ces deux catégories à votre effectif et dominez vos adversaires!

PES 2021 LITE dispose également du mode Matchday, un mode JcJ compétitif qui vous permet de participer à divers événements s’inspirant de matches de football réels et de célèbres rivalités. Le mode Matchday héberge également l’eFootball.Open, un tournoi eSport ouvert aux joueurs de tous les niveaux. PES 2021 LITE inclut également les modes Match local et Entraînement, qui vous permettent d’améliorer vos talents contre l’IA.

Profitez aussi du mode Modifier qui vous permet de personnaliser et de créer des maillots, des écussons et des noms d’équipe. Avec le mode Modifier, vous pouvez également importer des données créées par d’autres utilisateurs et ainsi accéder à une quantité illimitée de concepts. Personnalisez votre équipe et jouez tout en style.

PES 2021 LITE inclut également tout un tas de contenus sous licence de nos partenaires officiels, le FC Barcelona, le FC Bayern München, la Juventus, Manchester United et Arsenal.

Cela inclut les stades à domicile de chacun de nos clubs partenaires, recréés en jeu dans les moindres détails.

Modes disponibles dans PES 2021 LITE

Coup d’envoi (hors ligne)

Match local



Coopération



Entraînement (Entraînement de techniques)

myClub

eFootball



Matchday



Tournoi en ligne (tournois spécifiques)

Paramètres

Mode Modifier (uniquement sur PS4 et Steam)



Clubs disponibles en mode Coup d’envoi (Match local et Coopération)

FC Barcelona

FC Bayern München

Juventus

Manchester United

Arsenal

Tous les autres modes vous permettent d’utiliser les mêmes clubs que la version complète du jeu.

Stades disponibles en mode Coup d’envoi (Match local et Coopération)

Neu Sonne Arena

Tous les autres modes vous permettent d’utiliser les mêmes stades que la version complète du jeu.

Autres