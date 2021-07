RUMEUR sur PES 2022 : un épisode 100 % free-to-play pour défier FIFA ?

Depuis 2019, quelques mois après le lancement du nouveau Pro Evolution Soccer, Konami en propose une version Lite en free-to-play. Celle-ci donne accès à un contenu très sommaire en solo, mais à tout le mode myClub pour jouer et dépenser en ligne. Et si l'éditeur profitait de l'arrivée de la next-gen pour rendre l'intégralité du prochain jeu gratuit ?



Andy Robinson de VGC, dont les sources sont souvent exactes, a raconté lors du dernier numéro du podcast Off the Record que PES 2022 pourrait devenir « vraiment free-to-play ». Faut-il comprendre que la version Lite sera mise en avant plus tôt, que davantage de contenu gratuit sera proposé, ou carrément que l'intégralité de l'expérience sera jouable sans paiement initial et proposera des microtransactions en ligne pour faire tourner son économie ?

Il va y avoir de nouveaux trucs avec PES cette année, d'après ce que j'ai entendu, où le jeu va devenir vraiment free-to-play et vraiment changer les choses. Vous commencez à voir des trucs avec la démo technologique qu'ils ont mise sur PS5.

Il faut dire que la sortie surprise d'un New Football Game Online Performance Test permettant de découvrir le nouveau visage de la série laisse penser que Konami prépare une nouvelle approche plus tournée vers le multijoueur pour ce futur épisode, le premier à débarquer sur PS5 et Xbox Series X|S et à tourner sous Unreal Engine. Et il faut avouer que la stratégie serait osée, mais compréhensible, la franchise ayant besoin de se démarquer face à l'ogre FIFA...

La révélation est promise pour le 21 juillet 2021 dans tous les cas. D'ici là, eFootball PES 2021 Season Update est disponible à partir de 17,50 € sur Amazon.fr.