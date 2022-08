RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2022 encore en fuite

Nous commençons à avoir l'habitude : tous les mois ou presque, les jeux offerts via la formule Essentiel du PlayStation Plus fuitent avant leur officialisation. C'est souvent billbil-kun, membre du site français Dealabs, qui se charge du leak, et il vient de récidiver avec les offres de septembre 2022.



D'après ses informations, du 6 septembre au 4 octobre 2022 à 11h00, heure française, nous pourrons débloquer les versions PS4 de Need for Speed Heat et Granblue Fantasy Versus, et l'édition PS5 de TOEM, une sympathique aventure photographique dans un monde fantastique. En toute logique, Sony Interactive Entertainment devrait confirmer ou infirmer tout cela dans la soirée.



Vous pouvez toujours vous abonner au PlayStation Plus Essentiel pour 59,99 € par an, pourquoi pas en créditant votre porte-monnaie via des fonds achetés sur Amazon.fr.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en août 2022 dévoilés