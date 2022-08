PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en août 2022 dévoilés

Maintenant que le PlayStation Now n'est plus et qu'il a été inclus dans les offres Extra et Premium du PS+, c'est une double dose d'ajouts à laquelle nous avons droit chaque mois. D'un côté, nous avons donc les jeux offerts à tous les abonnés et de l'autre ceux jouables en streaming en ayant souscrit aux deux formules les plus chères, comme nous avions eu en juillet. Nous savions déjà que plusieurs titres de la licence Yakuza seraient ajoutés en août, mais ils n'arriveront pas seuls.

Ainsi, à compter du 16 août, il sera possible de s'amuser avec les jeux suivants :

Yakuza Kiwami (PS4) ;

Yakuza Kiwami 2 (PS4) ;

Yakuza 0 (PS4) ;

Dead by Daylight (PS4, PS5) ;

Ghost Recon Wildlands (PS4) ;

Bugsnax (PS4, PS5) ;

Metro Exodus (PS4, PS5) ;

Trials of Mana (PS5) ;

Monopoly Madness (PS4) ;

Monopoly Plus (PS4) ;

UNO (PS4).

