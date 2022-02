Mario Strikers: Battle League Football, un nouveau jeu de sport arcade déjanté annoncé et daté sur Switch !

Mario et les jeux de sports, c'est toute une histoire, qui se poursuit sur Nintendo Switch. Nous n'avions pas encore eu au jeu de football sur cette génération, et il va bel et bien arriver cette année avec Mario Strikers: Battle League Football (ou juste Mario Strikers: Battle League aux États-Unis, devinez pourquoi), présenté lors du Nintendo Direct de ce mercredi soir, suite des épisodes GameCube et Wii.

Enfin, nous jouerons plutôt à Strike, une variante du foot tournée vers l'attaque, en 5v5. Dribbles, tacles, Hyper Frappes et objets spéciaux pourront être utilisés pour prendre le dessus de nos adversaires, dans une expérience résolument arcade. Pour les plus stratèges, des pièces d'équipement changeant les statistiques de nos personnages pourront même être utilisées.

L'aventure pourra se poursuivre avec des parties en local ou en ligne jusqu'à 8, la possibilité de former des clubs de jusqu'à 20 joueurs et plus encore.

Taclez, faites des passes et marquez des buts dans les coupes avec le gang du royaume Champignon

Découvrez Strike, un sport semblable au soccer qui se joue à 5 contre 5 et sans règles. Tous les coups sont bons pour gagner! Soyez courageux et essayez de marquer autant de buts possibles en taclant vos ennemis, en utilisant des objets et en effectuant des tirs spéciaux qui comptent double. Les piliers de la série Super Mario comme Peach, Toad et Yoshi attaqueront le terrain avec leurs crampons (et stats) et rien ne les empêchera de marquer des buts. Personnalisez vos personnages avec des équipements qui peuvent augmenter leurs stats et changer leur apparence. Jouez en ligne ou passez la balle aux joueurs en mode local**. Faites cependant attention à la barrière électrique.

Rejoignez un club en ligne et visez le haut du classement

Faites équipe avec jusqu’à 20 strikers en ligne et affrontez d'autres clubs pour remporter des points. Trouvez le club qui vous convient, faites équipe avec des amis et montrez votre propre style de striker. Chaque saison, faites tout votre possible pour devenir le meilleur club mondial!

Attaquez le terrain avec jusqu’à 8 joueurs

Huit joueurs peuvent jouer ensemble sur une même console Nintendo Switch, en mode sans fil local ou en ligne. Jouez aussi aux coupes en ligne avec un deuxième striker. Localement, 4 joueurs dans chaque équipe peuvent s’affronter dans des matchs individuels.