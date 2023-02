EA Sports FC : un accord à 550 millions d'euros pour les droits de la Premier League anglaise ?

Cette année, il n'y aura pas de FIFA 24 développé par Electronic Arts. L'éditeur et développeur a décidé d'arrêter son partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association, après plus de 30 ans. Désormais, EA Games va devoir gérer les droits de chaque ligue indépendamment, mais vu son portefeuille bien rempli et sa réputation, cela ne devrait pas être trop difficile.

Nous savons déjà qu'un partenariat avec la ligue espagnole a été signé, elle s'appellera d'ailleurs prochainement LaLiga EA Sports FC, mais dans le monde du football européen, c'est bien la Premier League anglaise qui est la plus populaire. D'après les informations de Sky Sports News, Electronic Arts serait sur le point de signer un accord à hauteur de 552 millions d'euros pour conserver les droits de la Premier League pendant six ans. Les deux entités ont déjà un partenariat, mais le montant serait doublé pour le renouveler, rapportant plus de 80 millions d'euros par an aux clubs anglais de la Premier League. De son côté, EA Games conserverait l'exclusivité des droits liés à la ligue outre-Manche dans le milieu du jeu vidéo.

Voilà qui devrait rassurer les fans des jeux de sport d'Electronic Arts, des clubs comme Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea et Liverpool ou des joueurs tels Erling Haaland, Kevin de Bruyne, N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Raheem Sterling ou encore Marcus Rashford devraient bien être dans EA Sports FC grâce à cet accord. En attendant de découvrir ce nouveau jeu de foot, vous pouvez retrouver les FIFA Points pour le mode FUT sur Amazon.