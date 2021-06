MAJ WitcherCon : non, The Witcher 4 ne sera pas annoncé lors de la convention estivale, le programme officialisé

À défaut de nous dévoiler la première bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, la Netflix Geeked Week nous avait donné rendez-vous pour une WitcherCon co-organisée avec CD Projekt. Elle aura lieu en ligne le 9 juillet à 19h00 et sera retransmise dans la nuit, le 10 juillet à 3h00, pour des révélations sur la franchise, interviews et plus encore. Un teaser est venu faire monter la hype cette semaine en annonçant la présence des acteurs Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, de la productrice de la série Lauren Schmidt Hissrich, ou encore du directeur des jeux Adam Badowski.



Et si vous vous demandiez si CD Projekt profiterait de cet évènement pour annoncer un The Witcher 4, il va falloir revoir vos espoirs à la baisse. « Aucun nouveau jeu The Witcher ne sera annoncé pendant la WitcherCon », comme cela est clairement indiqué sur le site officiel. Nous savons pourtant que le studio prévoit d'amener la franchise encore plus loin avec un épisode dont la production devrait devenir active en 2022, mais il faudra clairement se montrer patient pour en savoir plus.

Les jeux vidéo de CD PROJEKT RED et la série de Netflix dans l'univers de The Witcher vont se retrouver pour cet évènement bourré de surprises et d'annonces exclusives. Préparez-vous à découvrir :

La WitcherCon est un évènement virtuel mondial pour fêter The Witcher ! Cette convention numérique sera diffusée en streaming sur Netflix et les chaînes YouTube et Twitch de CD PROJEKT RED, et sera également disponible en co-streaming.

TABLE RONDE : The Witcher saison 2 - L'oracle de la destinée avec les intervenants :

Anya Chalotra



Freya Allan



Mimî M Khayisa



Paul Bullion



Lauren Schmidt Hissrich

Les destins s'affrontent quand les acteurs et le showrunner de The Witcher sur Netflix tirent des cartes dans un jeu énigmatique de questions de fans, qui déterminera la voie de la table ronde et le sort immédiat des invités. Toutefois, il ne s'agit pas de cartes ordinaires : attendez-vous à des révélations surprises, des informations sur les coulisses et un peu de chaos tandis que nos intervenants nous feront découvrir leur voyage durant le tournage de la saison 2.

Bienvenue dans GWENT: The Witcher Card Game

Les redoutables armées du monde de The Witcher s'affrontent dans des batailles de cartes stratégiques et rythmées, où le talent compte plus que la chance pour remporter la victoire. Avant de jouer votre première manche, ne manquez pas cette présentation de GWENT: The Witcher Card Game !

Destins croisés

Dans The Witcher, Yennefer de Vengerberg et la princesse Cirilla de Cintra ont vécu des changements extraordinaires et fait face à d'énormes défis dans la saison 1, mais leur évolution ne fait que commencer. Les actrices Anya Chalotra et Freya Allan reviennent sur les aventures de leurs personnages, et nous offrent un aperçu de ce qui les attend dans la saison 2.

TABLE RONDE : Souvenirs de la Voie : les histoires des jeux The Witcher - Partie 1

Depuis plus de 13 ans, la série des jeux The Witcher frappe l'imagination des joueurs du monde entier. À présent, les développeurs à l'origine des jeux expliquent comment ils ont donné vie à leurs histoires prenantes, avant de revenir sur de vieux souvenirs, de dévoiler des artefacts oubliés et de se remémorer leurs moments préférés de la franchise.

TABLE RONDE : Questions pour un Witcher avec les intervenants :

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de The Witcher



Declan De Barra, showrunner de The Witcher: Blood Origin



Błażej Augustynek, responsable intérimaire des quêtes, CDPR



Philipp Weber, responsable intérimaire des quêtes, CDPR

Les grands esprits de The Witcher se rencontrent quand les principaux créateurs des jeux The Witcher et de la série The Witcher sur Netflix font équipe pour tester leurs connaissances sur l'univers étendu de The Witcher. Dans ce jeu qui vous rappellera les quizz des bars, les potins des coulisses et les informations inédites sont aussi recherchés que les bonnes réponses.

À l'intérieur de Kaer Morhen

Représenté à de nombreuses reprises dans les jeux et à l'écran, Kaer Morhen a longtemps été le sanctuaire de Geralt et de ses frères sorceleurs. Mais quelle est l'histoire derrière cet ancien château, et sa place dans la mythologie des sorceleurs ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le grand foyer de l'École du Loup !

Monster Slayer : vivez la vie d'un sorceleur

Votre téléphone portable est un portail vers un royaume infesté de monstres, qui transforme le monde autour de vous à chacun de vos pas. Il est temps de sortir de chez vous pour voir à quoi ressemble la vie d'un tueur de monstres professionnel. Mais n'ayez crainte, Spokko, un membre de la famille CD PROJEKT, est là pour vous préparer à votre voyage sur la Voie.

Le monde des figurines de The Witcher

Les figurines capturent la magie du monde de The Witcher avec force détails. Elles ont le pouvoir de nous transporter dans de nouveaux royaumes fantastiques et de nous rappeler des moments mémorables avec nos personnages préférés. Découvrez comment ces pièces sont fabriquées, ce qui les inspire et ce qu'elles signifient pour ceux qui leur ont donné vie !

TABLE RONDE : Histoires du Loup Blanc : conversation sous les projecteurs avec Henry Cavill

Pour clore la WitcherCon, les fans auront des nouvelles de Geralt de Riv en personne, Henry Cavill, qui retrouvera le modérateur Josh Horowitz pour discuter de la fantasy, du destin et de l'univers étendu de The Witcher. Le Loup Blanc pourrait même vous réserver une ou deux surprises...