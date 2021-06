NETFLIX : The Witcher, un premier teaser pour la saison 2 de la série, une WitcherCon en collaboration avec CD Projekt RED datée

C'était l'un des projets de la Netflix Geeked Week, et il l'a d'ailleurs conclu lors du direct de ce vendredi. Non pas avec la bande-annonce espérée, mais tout de même avec un teaser de quelques secondes que les présentateurs se sont amusés à diffuser en boucle, et même au ralenti.

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2... ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Nous y retrouvons Ciri dans tous ses états, des runes, des armures et les jolis décors du feuilleton, dans un enchaînement rapide et cryptique qui donne clairement envie d'en voir plus. Mais la vraie annonce, c'est la tenue d'une WitcherCon, à suivre sur YouTube et Twitch le 9 juillet 2021 à 19h00, avec une rediffusion le 10 juillet à 3h00. Au programme de cet évènement organisé en collaboration par CD Projekt RED et Netflix, des informations sur les coulisses du développement des jeux, de la série live-action ou du film d'animation Blood Origin, des révélations de goodies, des entretiens avec les principaux créateurs et acteurs, et des discussions sur les légendes et l'univers du Continent.

Espérons que nous aurons enfin droit à un trailer et à une date de sortie à cette occasion... D'ici là, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible à partir de 21,68 € sur Amazon.fr.

