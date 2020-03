PS5 : tout juste 100 jeux PS4 rétrocompatibles au lancement ? PlayStation met les choses au clair !

Il fallait s'y attendre : en étalant longuement les atouts techniques de la PS5 jusque dans les moindres détails, Mark Cerny et PlayStation ont rendu quelques joueurs confus. Un quiproquo est notamment né autour de la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 : comme nous, certains ont compris qu'une centaine de jeux PS4 avaient déjà été adaptés pour la PS5, car la différence de fréquence du processeur demande une intervention manuelle pour chaque titre, d'autres imaginaient que tout le catalogue de la PS4 était de base jouable sur PS5, et que seules les fonctionnalités « boostées » devaient être adaptées à la PS5.

Plutôt que de laisser la communauté se déchirer jusqu'au prochain évènement du genre, PlayStation a pris les devants pour éclaircir la situation sur son blog officiel.

Une mise à jour rapide sur la rétrocompatibilité Avec tous les jeux incroyables du catalogue de la PS4, nous avons consacré des efforts importants pour permettre à nos fans de jouer leurs favoris sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus de 4000 titres PS4 sera jouable sur PS5. Nous prévoyons que les titres rétrocompatibles fonctionnent à une fréquence boostée sur PS5 afin qu'ils puissent bénéficier de fréquences d'images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre pour repérer les problèmes nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d'origine. Dans sa présentation, Mark Cerny en a donné un aperçu avec les 100 titres PS4 les plus joués, démontrant notre dévouement envers la rétrocompatibilité. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous apprêtons à en tester des milliers d'autres à l'approche du lancement. Nous fournirons des mises à jour sur la rétrocompatibilité, ainsi que beaucoup plus de nouvelles PS5, dans les mois à venir. Restez à l'écoute !

Désormais, plus de place au doute. Oui, le changement de fréquence du processeur oblige une intervention manuelle pour que chaque jeu de la PS4 ait sa rétrocompatibilité assurée sur PS5. Oui, seuls les 100 titres les plus joués de la PS4 ont été évalués pour le moment, et la quasi-intégralité sont déjà prête pour l'arrivée de la PS5. Et, oui, PlayStation ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et « la grande majorité des plus de 4 000 titres PS4 sera jouable sur PS5 ». Il n'est pas encore dit si cette grande partie du catalogue sera accessible au lancement, mais les développeurs vont s'attaquer à des « milliers » de références dans les mois qui viennent. Mieux, certains titres pourraient profiter « de fréquences d'images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées », pour le grand plus bonheur des adeptes du framerate et des grandes résolutions.



Maintenant, c'est clair, et il ne reste plus qu'à attendre d'approcher de la date de sortie, prévue pour la fin d'année 2020, pour connaître la liste des jeux rétrocompatibles, au lancement ou plus tard.

