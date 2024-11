PS5 Pro : comment tournent les jeux PS4 avec l'amélioration de la qualité de l’image ?

La PS5 Pro de Sony dispose d'un gain de puissance par rapport à la PlayStation 5 de base, mais elle inclut également une option pour le moins intéressante. Dans le menu de la console, il est possible d'activer le paramètre « Améliorer la qualité de l’image pour les jeux PS4 », à condition d'avoir un écran ou une télévision avec une sortie 2160p ou 1440p à 60 Hz. Bon, ce n'est clairement pas l'argument qui va faire craquer les joueurs pour acheter une PS5 Pro, mais la fonctionnalité est intéressante et nous l'avons évidemment testé.

Après quelques parties sur divers jeux comme Shadow of the Tomb Raider, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Marvel's Guardian of the Galaxy notamment, la différence n'est pas flagrante. Les jeux semblent plus fins, mais qu'en est-il réellement ? Eh bien Digital Foundry a étudié ces améliorations de jeux PS4 sur PS5 Pro en détail et dévoile des informations plus précises. Oui, les jeux PlayStation 4 sont plus fins, l'aliasing est plutôt bien masqué grâce à un upscaling en post-traitement. En clair, la PS5 Pro gomme les effets d'escalier sur le bord des textures en améliorant la qualité du rendu de l'image juste avant sa sortie sur la télévision. Ainsi, même les textes et interfaces (ATH) profitent de ces améliorations, pour des caractères et icônes plus fins et lisses.

Bon, comme vous pouvez le voir sur la vidéo de Digital Foundry ci-dessus ou sur le site d'Eurogamer, il faut quand même zoomer sur l'image pour bien voir les différences, l'amélioration est bien présente et plutôt efficace, mais ce n'est pas au niveau d'une version PS5 native. Par ailleurs, l'upscaling ne fonctionne pas avec le temporal anti-aliasing (TAA) et le rendu n'est pas réussi sur certains jeux en 2D. Digital Foundry note également que l'amélioration ne sert à rien sur les jeux en 4K natif comme Persona 5 Royal et Mantis Burn Racing ou les jeux en 1440p comme Uncharted 4: A Thief's End. En clair, l'amélioration est surtout là pour les jeux en 1080p. Enfin, quelques titres ont des soucis, comme Until Dawn qui perd des fps en activant l'amélioration sur PS5 Pro ou Just Cause 3 qui voit ses textures clignoter. Pour rappel, Sony précise bien de « désactiver cette option si vous remarquez un comportement inattendu en cours de partie ».

La PS5 Pro permet donc de profiter de jeux PS4 avec des améliorations visuelles intéressantes, mais il faut parfois s'en passer à cause de rares bugs. Quoi qu'il en soit, si vous avez des jeux d'ancienne génération dans votre collection, vous pouvez les redécouvrir sur la nouvelle console de Sony. La PS5 Pro est vendue à partir de 799 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

