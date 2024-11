PS5 Pro : comment tournent les jeux non patchés avec le GameBoost ?

Avec le lancement de la PS5 Pro, de nombreux développeurs ont publié des mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu sur la nouvelle console de Sony. Cela permet notamment d'avoir des graphismes améliorés grâce au GPU plus puissant, une meilleure qualité d'image grâce au PSSR ou encore un framerate plus élevé. Mais qu'en est-il des jeux PS5 qui n'ont pas reçu de patch officiel ? La PS5 Pro dispose d'une fonctionnalité GameBoost pour « profiter de fréquences d’images plus rapides et plus fluides ».

Comme pour les jeux PS4 améliorés sur PS5 Pro, nous avons relancé quelques titres qui n'ont pas eu de patchs officiels, constatant une vraie différence : le framerate est plus fluide sur PS5 Pro. Digital Foundry a analysé en profondeur la fonctionnalité GameBoost de la nouvelle console de Sony. Le résultat est sans appel, les jeux tournent bien mieux sur PS5 Pro, même sans mise à jour officielle. Cependant, ce n'est pas parfait. Elden Ring, critiqué pour ses chutes de framerate en mode Qualité, ne tourne toujours pas à 60 fps de manière stable, mais a droit à un boost d'environ 30 % de fps, ce qui n'est pas négligeable. En mode Performance, le jeu ne semble pas savoir comment gérer toute la puissance de la PS5 Pro et offre un rendu à 60 fps, mais avec des chutes de framerate.

Même constat du côté de Devil May Cry V dans son mode de rendu avec ray tracing en HFR, le framerate est débridé et dépasse les 70 fps, soit environ 35 % de plus que sur la version PS5 avec les mêmes réglages. Digital Foundry a également relancé Control pour comparer les performances et surtout le rendu en ray tracing via le mode Photo dans le Corridor of Doom, un lieu qui sert de benchmark officieux tant il est bourré de reflets. Le framerate est amélioré, mais pas le ray tracing. Metaphor: ReFantazio a lui aussi été testé sur PS5 Pro et tourne enfin à 60 fps de manière plutôt stable, ce qui n'était clairement pas le cas sur la PlayStation 5 de base. Idem pour Silent Hill 2 Remake, mais Final Fantasy XV galère toujours autour des 50 fps...

Digital Foundry s'est également attardé sur Gran Turismo 7, qui n'a étonnamment pas encore eu de mise à jour pour PS5 Pro. Eh bien en activant les modes 4K natif et 120 Hz, le jeu de course tourne enfin à 120 fps, contre 80 à 90 fps sur PlayStation 5, et ce même dans les replays. Espérons que cela se ressente également sur la version VR, nous vous en reparlerons plus en détail prochainement.

Vous l'aurez compris, la fonctionnalité GameBoost de la PS5 Pro permet d'obtenir un framerate plus élevé de 30 % environ, même sans mise à jour officielle. De quoi proposer une fluidité presque parfaite sur des titres qui manquaient d'optimisation, c'est un joli gain pour les possesseurs de la nouvelle console de Sony. Vous pouvez acheter la PS5 Pro à partir de 799 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

