Cyberpunk 2077 : une nouvelle collection « Pacifica » et une statuette de la Trauma Team sur la boutique de CD Projekt

La hype autour de Cyberpunk 2077 s'intensifie au fur et à mesure que le lancement du FPS/RPG de CD Projekt approche, et le studio propose déjà sur la boutique plusieurs produits dérivés, notamment une collection de vêtements « Where's Johnny ? », qui vient d'être rejoint par une nouvelle collection, « Pacifica ».

Eh oui, c'est aussi l'été à Night City, les fans peuvent ainsi opter pour un tee-shirt, un débardeur, une casquette et un sac de sport qui sentent bon le soleil avec des couleurs claires, un flamant rose et des palmiers. Bon, ces logos idylliques sont légèrement modifiés par des tags de gangs, car à Night City, c'est quand même un peu le chaos. CD Projekt vient également de lancer les précommandes d'une statuette de la Trauma Team Elite Response Unit, les ambulanciers urgentistes qui tentent de sauver des vies en ville, et qui seront à l'honneur d'une série de comics. La statuette mesure pas moins de 38 cm, est conçue en polystone et sera livrée à partir du mois de décembre 2020, à condition de lâcher 310 € tout de même.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est toujours fixée au 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec des versions PS5, Xbox Series X et Google Stadia également attendues. Vous pouvez le précommander en édition D1 à 54,99 € sur Amazon.fr.

