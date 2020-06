Cyberpunk 2077 : suivez la présentation Night City Wire ce jeudi à 18h00 en notre compagnie

La dernière grosse apparition de Cyberpunk 2077 en dehors des réseaux sociaux remonte désormais aux Game Awards en décembre dernier, où la chanteuse Grimes avait effectué une performance sur scène. Depuis, les factions ont rythmé les semaines des joueurs en étant présentées et pas moins de deux reports ont décalé la date de sortie au 19 novembre 2020. C'est donc avec énormément d'attente que la communauté attend le Night City Wire, une présentation de 25 minutes où nous sera montré une bande-annonce inédite et du gameplay, tandis que les développeurs nous donneront de plus amples détails sur le jeu de rôle.

Le rendez-vous est fixé à ce jeudi 25 juin à 18h00 pile, et vous pourrez suivre le tout sur Twitch via la vidéo ci-dessous.

Le stream sera disponible ultérieurement, patience !

Cyberpunk 2077 est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Stadia dans un premier temps, avec la possibilité d'y jouer dès le lancement sur PS5 et Xbox Series X, en attendant des versions dédiées en 2021. Il est possible de le précommander sur Amazon au prix de 54,99 €.

