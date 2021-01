CINEMA : Tomb Raider, une nouvelle réalisatrice et scénariste pour la suite du film avec Alicia Vikander

Beau succès public et critique, Tomb Raider version 2018 a très vite donné envie aux producteurs de la MGM de signer pour une suite. Ben Wheatley avait dans un premier temps été nommé comme réalisateur aux côtés de la scénariste Amy Jump, avec qui il avait collaboré sur Free Fire et High-Rise, et le duo devait livrer ce nouveau long-métrage avec Alicia Vikander le 21 mars 2021.

Les aléas du système de production et le COVID-19 ont malheureusement chamboulé tous ces plans, et le projet de suite au film a été repoussé à une date indéterminée. Il va repartir sur de bons rails avec une nouvelle figure à sa tête : Misha Green vient d'être nommée réalisatrice et scénariste sur ce Tomb Raider 2, encore sans sous-titre officiel, comme le rapporte Deadline. Il s'agira du premier long-métrage de la jeune femme, qui a fait sensation l'été dernier en proposant Lovecraft County en tant que showrunner, une série HBO co-produite par Jordan Peele et J. J. Abrams.

Ce nouveau Tomb Raider encore en pré-production n'a pas encore de date de sortie, alors il faudra être patient avant de le retrouver sur grand écran.