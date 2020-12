NETFLIX : Sonic le hérisson aura droit à une nouvelle série animée en 2022

L'année 2020 aurait dû être riche en annonces pour la franchise Sonic, mais la pandémie de COVID-19 a amené SEGA a complètement chambouler ses plans. Résultat, la franchise est au point mort, avec aucun gros jeu en vue pour le moment. La situation n'évolue pas du côté vidéoludique, mais la licence refait parler d'elle d'une manière inattendue.



C'est du côté de Netflix que nous retrouverons en effet bientôt Sonic, avec une toute nouvelle série animée en 3D ! Elle sera développée par SEGA, WildBrain (Degrassi, Teletubbies) et Man of Entertainment (Ben 10, Marvel's Avengers Assemble). Elle n'est malheureusement pas prévue avant 2022, alors il va falloir se montrer patient pour en voir plus. À noter que le tweet d'annonce de Netflix a été supprimé depuis, l'annonce a-t-elle été faite trop tôt ?

Après Sonic the Hedgehog, Sonic X et plus récemment Sonic Boom, le hérisson bleu et sa bande vont donc vivre de nouvelles aventures grâce au SVOD. Reste à espérer que la qualité du feuilleton soit supérieure à certains projets de la trempe de Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque ou Ghost in the Shell: SAC_2045.

