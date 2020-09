SEGA : l'éditeur promet un an de célébrations pour le 30e anniversaire de Sonic

Tout comme Nintendo, SEGA va célébrer en 2021 les 30 ans de l'un de ses personnages phares, Sonic. En effet, c'est aujourd'hui, 13 septembre 2020, que le plombier moustachu de Big N. fête son 35e anniversaire et ce dernier a été gâté pour l’occasion... Super Mario 3D All Stars, une collection de remasters de titres phares du plombier ou du contenu en partenariat avec Animal Crossing: New Horizons ont été annoncés. Les papas de Sonic, eux, ont annoncé, dans le Licensing Source Book Europe 2020 Summer Edition, « un an de célébrations » en 2021, à savoir de nouveaux contenus numériques, en plus de nouveaux jeux et d’annonces majeures.

2020 est aussi l’année de Sonic le Hérisson... Et pour cause, une suite au long-métrage sorti en février dernier a déjà été officialisée, lui qui a engendré plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde. Si vous ne le saviez pas, le film est même ressorti dans les salles obscures après le déconfinement. Pour le coup, les joueurs espèrent voir arriver des compilations et une toute nouvelle aventure. Rendez-vous donc en l'année prochaine pour savoir ce que le géant japonais nous réserve.



