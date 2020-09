Super Mario 3D All-Stars : la compilation Switch annoncée et datée, mais elle a déjà prévu de disparaître !

Il n'est pas rare que certains vieux jeux devenus populaires longtemps après leur sortie soient en rupture de stock et voient leurs prix grimper en flèche sur le marché de l'occasion. Mais à l'heure du numérique, ce phénomène est devenu plus rare, surtout pour les grosses productions. Mais ça, c'était sans compter sur Nintendo, qui vient d'inventer les jeux Switch à production limitée.

Les rumeurs nous en parlent depuis longtemps, Super Mario 3D All-Stars vient d'être confirmé avec déjà une date de sortie calée au 18 septembre 2020. Il inclura comme prévu Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans des versions améliorées, avec des graphismes et un framerate modernisés, ainsi qu'un gameplay adapté aux Joy-Con. Et, c'est cadeau, la bande-son complète est offerte avec le jeu.

LE JEU DE PLATEFORMES PREND UNE NOUVELLE DIMENSION Mario 64 marque le début des aventures de Mario en 3D ainsi que l'arrivée d'un système de contrôle qui est aujourd'hui devenu intemporel. Utilisez les nombreuses techniques de Mario pour courir, sauter ou même voler à travers les mondes que renferment les tableaux du château de la princesse Peach, et partez à la recherche des super étoiles pour contrecarrer les plans de Bowser ! Y A DU SOLEIL ET DES TRACAS Même les héros ont droit à un peu de repos ! Mario est parti pour l'île Delfino afin de prendre quelques vacances bien méritées en compagnie de ses amis, mais en lieu et place du farniente tant attendu, notre pauvre plombier va se retrouver accusé à tort d'un terrible délit ! Avec l'aide de son nouvel acolyte J.E.T., Mario va devoir laver l'île (ainsi que son honneur) en se servant de nouvelles commandes qui font la part belle à la pression hydraulique. UNE ÉPOPÉE QUI VA VOUS METTRE SENS DESSUS DESSOUS Mario décolle pour une aventure intergalactique pour aider Harmonie et sauver la princesse Peach des terribles griffes de Bowser. Défiez la gravité et élancez-vous de planète en planète grâce aux commandes par mouvements optionnelles, ou passez un Joy-Con à un ami pour vivre cette aventure en duo ! NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS Ces trois jeux reviennent dans des versions optimisées pour la Nintendo Switch et avec des contrôles adaptés aux Joy-Con tirant même parti des vibrations HD ! Il est aussi possible d'utiliser les commandes par mouvements dans Super Mario Galaxy pour reproduire les commandes originelles à la télécommande Wii.

Redécouvrez ces aventures classiques de Mario sous un nouveau jour grâce à de nouveaux graphismes en HD et à une résolution d'image améliorée !

Les bandes-son des trois jeux, réunissant en tout plus de 170 pistes musicales, sont également incluses. Laissez-vous bercer par les sonorités de cette large sélection où vous voulez, quand vous voulez !

Mais il y a donc une drôle d'histoire autour de ce Super Mario 3D All-Stars, à savoir que Nintendo a déjà prévu d'arrêter de le vendre après le 31 mars. Ceux qui auront acheté le jeu pourront bien évidemment le retélécharger, mais les autres n'auront aucune chance de l'enregistrer dans leur ludothèque via l'eShop.

Remarque : Super Mario 3D All-Stars n'est disponible à l'achat que jusqu'au 31/03/2021. Les possesseurs du jeu garderont accès au jeu après cette date et pourront le retélécharger depuis le Nintendo eShop si le logiciel a été archivé.

Il y aura sinon une version physique, mais sa production sera elle aussi limitée. Quelle est la motivation derrière cette décision ? Qu'à Nintendo à y gagner si ce n'est une grosse hype dès la sortie ? Pour le moment, nul ne le sait. Vous pouvez patienter jusqu'au 18 septembre en profitant de la bande-annonce ci-dessus et des images en page suivante.

