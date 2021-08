Life Is Strange: True Colors, les 15 premières minutes et une scène de gameplay émouvante dévoilées, la bande-son par Angus & Julia Stone disponible

Les derniers jours furent chargés pour Life Is Strange: True Colors, lui que nous avions pourtant laissé la semaine passée avec une première séquence de gameplay de 13 minutes pour apprécier ses qualités techniques et le don d'Alex Chen. Déjà, le duo Angus & Julia Stone a depuis sorti l'album Life is Strange, avec pas moins de 12 titres inédits qui serviront à la bande-son de cette aventure. Une vidéo tirée du Chapitre 2 nous montre d'ailleurs un moment de calme où l'héroïne se détend au rythme du titre When Was That, mais vous pouvez sinon écouter tout le projet sur Spotify et compagnie.



Sinon, Square Enix a tout simplement dévoilé la séquence d'ouverture de ce Life is Strange: True Colors. En comptant la toute première scène que nous avions déjà vue, nous avons droit à 15 minutes de gameplay, entre retrouvailles avec Gabe et rencontres avec de premiers habitants de Haven Springs.



Et la dernière actualité du jeu cette semaine, c'est son passage au Future Games Show dans le cadre de la gamescom 2021. Un autre passage de l'histoire a été diffusé, pour une démonstration de la capacité d'Alex à lire les émotions des gens, ici la fleuriste locale.



Life is Strange: True Colors n'a jamais été aussi concret, et pour cause : sa date de sortie est calée au 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et dans les semaines qui suivent sur Switch. Vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 49,99 € sur Amazon.fr.