Life is Strange: True Colors plus beau que jamais dans une séquence de 13 minutes de gameplay

Le début du mois de septembre sera marqué par la sortie de Life is Strange: True Colors, épisode original développé par Deck Nine Games. Il mettra en scène Alex Chen, une jeune femme en perdition qui va tenter de retrouver le droit chemin en rejoignant son frère dans la communauté de Haven Springs, mais qui va voir son avenir perturbé par de sombres évènements et son mystérieux pouvoir lui permettant de lire les émotions des autres.



Square Enix nous met dans le bain avec la diffusion d'une séquence de 13 minutes de gameplay ininterrompue, durant laquelle l'héroïne découvre et fouille le magasin de disques local. Elle y rencontre surtout Steph Gingrich, aperçue dans Before the Storm et à l'honneur du DLC bonus Wavelengths, etRyan, deux amis potentiels. L'occasion pour elle aussi de capter la colère de l'un des deux personnages grâce à son étrange don...

Plus beau et dynamique que ses prédécesseurs, Life is Strange: True Colors sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia, et plus tard dans l'année sur Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 49,99 € sur Amazon.fr.