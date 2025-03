CINEMA : Starship Troopers, une nouvelle adaptation annoncée, les fans du premier film tremblent

En 1997, Paul Verhoeven sortait Starship Troopers, un film de science-fiction adapté du roman Étoiles, garde-à-vous ! de Robert A. Heinlein, publié en 1959. Si l'histoire est plutôt fidèle, racontant des jeunes terriens enrôlés dans une guerre contre des extraterrestres à l'apparence d'énormes insectes, le réalisateur néerlandais a choisi d'exagérer le côté militariste du roman pour faire une satire antimilitariste dénonçant le fascisme (et n'a d'ailleurs même pas lu le livre en entier). Un long-métrage culte, remis en lumière grâce au succès de Helldivers 2 l'année dernière, mais voilà qu'un nouveau projet vient d'être annoncé.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Sony Pictures, via sa filiale Columbia Pictures, a lancé la production d'un nouveau film Starship Troopers. Il ne s'agira pas d'une énième suite, ni même d'un remake du film de Paul Verhoeven, non, le studio veut ici faire une nouvelle adaptation plus fidèle au roman de Robert Heinlein. Oui, à une époque où le fascisme grimpe en flèche, notamment aux États-Unis depuis le début d'année, cette annonce n'a rien de réjouissante, d'autant que le choix du réalisateur rajoute de l'huile sur le feu.

C'est Neill Blomkamp qui va réaliser ce nouveau Starship Troopers. Le cinéaste d'origine sud-africaine a débuté sa carrière avec District 9, une allégorie de l'apartheid dénonçant le racisme, mais également parfois accusé d'être une œuvre raciste. Le réalisateur a enchaîné avec Elysium, Chappie, Demonic puis Gran Turismo en 2023. Neill Blomkamp produira Starship Troopers en compagnie de Terri Tatchell, sa femme, qui l'avait aidé sur les scénarios de District 9 et Chappie. Le long-métrage Starship Troopers n'a pas encore de date de sortie au cinéma, les paris sont ouverts pour savoir qui incarnera Johnny Rico après Casper Van Dien, vous pouvez retrouver le film de Paul Verhoeven en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Pour rappel, Sony Pictures et PlayStation Productions ont officialisé en tout début d'année un film Helldivers, attendu à une date inconnu. De quoi faire doublon pour la société, même si dans le cas de l'adaptation du jeu vidéo, l'aspect satirique devrait être au rendez-vous.