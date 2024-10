CINEMA : Blade, encore une mauvaise nouvelle, les fans désespèrent

Pas forcément le super-héros le plus connu, Blade avait fait un détour au cinéma à la fin des années 90 grâce à un film éponyme avec Wesley Snipes, réalisé par Stephen Norrington et plutôt sympathique. Mais les fans retiennent surtout sa suite, réalisée par Guillermo del Toro. Un troisième volet a vu le jour en 2004, mais il est à oublier.

Blade doit faire son grand retour avec un film ancré dans le Marvel Cinematic Universe, mais le projet rencontre tout un tas de soucis. Deux réalisateurs ont quitté le navire, dont le Français Yann Demange, et sa date de sortie ne cesse d'être repoussée. Aux dernières nouvelles, Blade devait sortir au cinéma le 7 novembre 2025, mais voilà que Deadline dévoile que Marvel Studios a revu son calendrier pour écarter Blade. Le film n'a plus de date de sortie, mais il n'est pas annulé pour autant. En pleine promotion de MaXXXine de Ti West, l'actrice Mia Goth, qui campe Lilith dans le film, a déclaré :

(Marvel) se soucie vraiment du film. Ils veulent faire un grand film. C'est ce que je ressens chez eux et ça fait du bien.

En plus de Mia Goth, Blade mettra en scène dans le rôle-titre Mahershala Ali, oscarisé pour Moonlight et Green Book. Malheureusement, malgré un caméo de Wesley Snipes dans Deadpool & Wolverine, Blade reste à l'ombre (c'est pourtant un vampire diurne). Le film a été remplacé dans le calendrier par Predator: Badlands, nouvel opus de la saga qui est réalisé par Dan Trachtenberg, déjà derrière la caméra pour le très bon Prey de la plateforme Hulu. Cet épisode a de plus grandes ambitions, mettant notamment en scène Elle Fanning.

Du côté des jeux vidéo, Arkane Lyon (Dishonored, Deathloop) développe actuellement Marvel's Blade, qui n'a pas de date de sortie non plus. Qui sortira en premier entre le film et le jeu vidéo ? Les paris sont ouverts. Pour patienter, vous pouvez acheter la trilogie Blade en Blu-ray à 29,99 € sur Amazon ou Fnac.