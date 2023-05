CINEMA : The Legend of Zelda, Eiji Aonuma veut lui aussi une adaptation en film

Nous ne sommes qu'au mois de mai, et cette année, les fans de Nintendo ont déjà eu droit au très sympathique Super Mario Bros. Le Film, un film d'animation qui a rencontré un gros succès en salles, et à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un jeu vidéo grandiose exclusif à la Switch.

Ces succès, bien différents, donnent des idées, et tout récemment, le producteur Eiji Aonuma a avoué qu'il aimerait bien voir une adaptation au cinéma de The Legend of Zelda, surtout après avoir vu Super Mario Bros. Le Film, apprécié des fans et qui a surtout rapporté plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office. Dans un entretien avec Polygon, Eiji Aonuma explique qu'il serait « intéressé » par un tel projet d'adaptation, mais cela ne suffit pas à lancer la machine de production, bien évidemment.

Il y a fort à parier que Nintendo n'a pas attendu ces mots du producteur de la franchise pour penser à un tel projet, d'ailleurs, une série The Legend of Zelda en live action aurait pu voir le jouer sur Netflix, mais un leak a tout fait capoter. Il faut dire que la licence se prêterait très bien à une adaptation en film, avec un héros (Link) devant affronter un méchant (Ganon) pour sauver la princesse (Zelda) dans un monde fantastique (Hyrule). Reste à savoir si Nintendo va réellement lancer ce projet ou se satisfaire de Super Mario Bros. Le Film, que vous pouvez précommander en Blu-ray à 19,99 € sur Amazon.