The Legend of Zelda : la série Netflix était une réalité, mais Nintendo l'a annulée suite au leak

En 2015, le Wall Street Journal dévoilait qu'une série tirée de la licence The Legend of Zelda de Nintendo était en pré-production chez Netflix. Une rumeur très sérieuse, même si le constructeur puis Satoru Iwata avaient contredit l'information peu après. Cependant, ce projet était bel et bien réel.

C'est le comédien Adam Conover qui s'est confié lors d'un podcast chez The Serf Times, dévoilant qu'il était en contact avec Nintendo dans le cadre d'un projet sur Star Fox, inspiré du Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Ce qui lui a permis d'être au courant de choses très intéressantes :

J'ai travaillé chez CollegeHumour et nous avions un projet secret où nous allions faire une version en animation de pâte à modeler de Star Fox avec Nintendo. Je le sais parce que Shigeru Miyamoto est venu dans notre bureau, et je me souviens que j'ai demandé à mon patron si je pouvais être au bureau ce jour-là - parce que c'était le week-end -, car je voulais juste voir Shigeru Miyamoto passer. Il m'a dit non et je suis toujours en colère contre lui...

Puis, un mois plus tard, tout à coup, il y a eu des rumeurs que Netflix n'allait plus faire son The Legend of Zelda. Je me suis demandé, « qu'est-ce qui s'est passé ? ». Et puis j'ai entendu dire par mon patron que nous ne faisions plus notre Star Fox. Je me suis demandé, « qu'est-ce qui s'est passé ? ». Et c'était « quelqu'un chez Netflix a divulgué le truc de The Legend of Zelda, ils n'étaient pas censés en parler, Nintendo a paniqué... et ils ont tout arrêté, tout le programme pour adapter ces choses ».