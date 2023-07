CINEMA : The Creator, nouveau trailer alléchant pour le film de science-fiction de Gareth Edwards (Rogue One)

Entre Dune : Deuxième Partie, 65 - La Terre d'Avant, Rebel Moon ou encore They Cloned Tyrone, l'année 2023 ne manquera pas de films de science-fiction aux approches différentes. Celui qui fait parler de lui cette semaine, après un teaser diffusé il y a deux mois, c'est The Creator, univers original imaginé par le réalisateur Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla) et le scénariste Chris Weitz (Rogue One, Columbus).

Bande-annonce VOSTFR

Le blockbuster de 20th Century Studios nous racontera l'histoire d'une intelligence artificielle dangereuse ayant pris la forme d'un enfant, que doit détruire un ex-agent des forces spéciales. Le rendu visuel semble déjà bluffant et si la mise en scène comme l'histoire tiennent leurs promesses, nous pourrions avoir devant les yeux l'une des belles surprises cinématographiques de la fin d'année.

Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle (IA) se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le Créateur, l'insaisissable architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre... et détruire l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'un jeune enfant...

Bande-annonce VF

Le casting est composé de John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Les Éternels), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Dog), Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney (Moi, Tonya). La bande-son sera elle assurée par nul autre que Hans Zimmer, spécialiste des productions de grande envergure. La date de sortie de The Creator est fixée au 27 septembre 2023 en salles en France.

Si vous voulez redécouvrir le travail de Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story est disponible à partir en DVD ou Blu-ray à partir de 5,99 € sur Amazon.fr.