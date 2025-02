Split Fiction : comment fonctionne le Pass ami pour jouer à deux avec une seule copie ?

Dans moins de deux semaines sortira Split Fiction, le prochain jeu de Josef Fares et Hazelight Studios, déjà derrière A Way Out et It Takes Two. Comme ces deux précédents titres, le jeu sera uniquement jouable en coopération, mais il sera possible de profiter de l'aventure avec un ami en achetant une seule copie.

L'éditeur EA Originals partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Split Fiction, entièrement consacrée à ce Pass ami afin d'en rappeler son fonctionnement. Pour faire simple, il suffit d'acheter le jeu, l'autre joueur télécharge le Pass ami et reçoit une invitation pour se lancer dans l'aventure. Split Fiction aura par ailleurs une nouveauté de taille : il sera jouable en cross-play, vous pourrez donc profiter du jeu sur n'importe quelle plateforme.

Achetez Split Fiction ; Votre ami ou amie télécharge le Pass ami ; Envoyez-lui une invitation à jouer ; Jouez ensemble à l'intégralité du jeu ;

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 6 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Leclerc.

