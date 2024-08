Capcom : les Devil May Cry et Dragon's Dogma ne seront plus jamais les mêmes après ce départ

Certains noms de concepteurs de développeurs arrivent à marquer les joueurs tant ils ont créé des titres majeurs. Chez Capcom, tout le monde connaissait par exemple Shinji Mikami, concepteur de Resident Evil et Dino Crisis, qui a vogué vers d'autres horizons. Eh bien un autre créateur annonce aujourd'hui son départ du studio japonais.

Hideaki Itsuno a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour annoncer qu'il quittera Capcom le 30 août prochain, après 30 ans et cinq mois de bons et loyaux services. Le concepteur avait rejoint le studio en 1994 et avait réalisé deux ans plus tard Star Gladiator: I - Final Crusade, avant de s'occuper des Power Stone et d'autres projets. Mais les joueurs retiendront surtout son travail de directeur sur la franchise Devil May Cry depuis le second opus et Dragon's Dogma, jusqu'au Dragon's Dogma 2 sorti cette année.

Dans son communiqué, Hideaki Itsuno remercie tous les joueurs et affirme suivre avec attention les prochains titres de Capcom. Quant à son avenir, eh bien il sera encore dans le monde du jeu vidéo, Hideaki Itsuno annonce qu'il va « commencer le développement d'un nouveau dans un nouvel environnement » dès le mois de septembre, avec comme espoir de « créer des jeux amusants, beaux et au moins aussi mémorables, voire encore plus mémorables que les jeux » qu'il a déjà conçus. Les fans ont hâte !

En attendant de découvrir le prochain projet de Hideaki Itsuno, vous pouvez retrouver Dragon's Dogma 2 à 49,99 € sur Amazon.