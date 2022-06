Netflix : trailer pour The Sea Beast, clips pour The Gray Man et Spiderhead, teaser pour The School for Good & Evil et autres films à venir

La première journée de la Netflix Geeked Week 2022 était consacrée aux séries à venir sur la plateforme et les annonces ont été nombreuses. N'hésitez pas à consulter nos articles dédiés à l'adaptation live-action de One Piece et The Sandman, ainsi que notre récapitulatif de ce lundi. Ce deuxième jour consacré aux longs-métrages a été un peu plus léger en termes de quantité, mais pas moins intéressant pour autant.

Nous avons eu droit à une bande-annonce de The Sea Beast, un film d'animation signé Chris Williams à qui nous devons Moana et Les Nouveaux Héros, qui sortira le 8 juillet prochain et dépeindra une aventure maritime pas comme les autres. Dans un monde où les chasseurs de monstres aquatiques sont vus comme des héros, la jeune Maisie Brumble (Zaris-Angel Hator) va jouer la passagère clandestine sur le navire du grand Jacob Holland (Karl Urban) après qu'il ait refusé sa proposition d'intégrer son équipage. Les deux compagnons d'infortune vont ainsi vivre bien péripéties ensemble, qui devraient ravir petits et grands. Au casting vocal anglophone, nous retrouverons également Jim Carter, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens et Kathy Burke.

Vient ensuite un teaser pour Troll du réalisateur Roar Uthaug (Tomb Raider en 2018), s'inspirant du folklore norvégien. La créature donnant son nom au film va ainsi se réveiller après avoir passé plus d'un millénaire piégée sous la montagne de Dovre, détruisant tout sur son passage.

Les fans d'action décomplexée ont ensuite pu découvrir un aperçu de Day Shift, réalisé par J.J. Perry et ayant en vedette Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg chassant des vampires à Los Angeles. C'est assez prometteur et nous pourrons le découvrir sur nos écrans le 12 août prochain.

Si vous appréciez l'humour et la science-fiction, Blasted proposera un cocktail bien savoureux avec une histoire mettant en scène deux amis d'enfance, Sebastian et Mikkel, des adeptes de laser tag, qui se retrouvent en amont d'un enterrement de vie de garçon. Sauf qu'ils vont devoir faire face à une invasion extraterrestre, avec des aliens se comportant comme des zombies. C'est déjanté et ce sera diffusé le 28 juin.

Viennent ensuite deux clips pour tout autant de productions fortement attendues, surtout si vous appréciez certains acteurs du MCU. Nous avons d'un côté Spiderhead, basé sur la nouvelle Escape From Spiderhead de George Saunders, où un visionnaire campé par Chris Hemsworth dirige un drôle de pénitencier où il fait subir des expériences aux détenus à l'aide de drogues altérant leur comportement. Nous y suivrons notamment deux d'entre eux, Jeff et Heather, joués par Miles Teller et Jurnee Smollett. Si vous êtes intéressés, l'attente ne sera pas longue puisque l'arrivée de ce film réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, Tron: Legacy) sur le SVoD se fera le 17 juin.

The Gray Man va de son côté opposer l'agent de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six, à Lloyd Hansen (Chris Evans) dans un blockbuster d'action explosif réalisé par les frères Russo (les deux derniers Avengers), et ce à compter du 22 juillet. Cette chasse à l'homme basée sur le roman du même nom de Mark Greaney, au scénario écrit par Joe Russo, Christopher Markus et Stephen McFeely, mettra aussi en scène Ana de Armas dans le rôle de l'Agent Dani Miranda, Billy Bob Thornton incarnant le recruteur de Six, Donald Fitzroy, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura et Alfre Woodard.

Enfin, le panel dédié à The School for Good & Evil a donné lieu à la diffusion de son premier teaser. Cette adaptation du roman de Soman Chainani réalisée par Paul Feig est attendue en septembre et aura notamment à son casting Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso et Sofia Wylie, ces dernières jouant respectivement les rôles principaux de Sophie et Agatha, deux amies d'enfance qui vont être transportées dans une école pas comme les autres où sont formés les jeunes héros et vilains de contes de fées dans le but de protéger l'équilibre entre le bien et le mal.

Sinon, Zack Snyder a partagé un test de maquillage de Rebel Moon, son film attendu pour 2023, le long-métrage avec des zombies Zom 100: Bucket List of the Dead s'est montré avec un visuel où le protagoniste Akira (Eiji Akaso) est poursuivie par une horde de morts-vivants, un sneak peek de Wendell & Wild a été diffusé, nous avons pu découvrir l'envers du décor d'Interceptor avec une vidéo centrée sur les cascades et le film d'horreur espagnol Killer Book Club a été teasé.

Forging ahead. Here’s a recent makeup test I shot on my iPhone. #RebelMoon #GeekedWeek pic.twitter.com/3DaIlzBpLv — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 7, 2022

#WendellAndWild sliding into #GeekedWeek the way Kat slides into paranormal activity ???? pic.twitter.com/9oksx2ArEl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

Elsa Pataky, queen of action ????



get an inside look at the epic stunts in the new film INTERCEPTOR, now streaming on Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/KWllo3sfaQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

mysterious teens and a creepy clown -- what more can you ask for? KILLER BOOK CLUB, a new Spanish horror film, is coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/B2rkyAtLsr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

Cette nuit, ce sera au tour des séries animées d'être mises en avant pour la troisième journée de la Geeked Week 2022.

Lire aussi : Netflix : les sorties de juin 2022 annoncées, Spider-Man, La casa de papel en Corée et une série comique avec Rowan Atkinson au programme !