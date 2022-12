NETFLIX : The Witcher : L'héritage du sang précise ses enjeux scénaristiques dans un nouveau trailer, avec un caméo inattendu !

L'actualité de la licence The Witcher est foisonnante en cette fin d'année, entre l'annonce d'une collaboration dans Lost Ark, celle de The Witcher Remake qui proposera un monde ouvert, la sortie imminente de la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, sans parler du remplacement d'Henry Cavill dans la série Netflix. C'est d'ailleurs cette dernière qui nous intéresse à présent, ou plutôt son spin-off original se déroulant 1 200 ans avant les évènements faisant intervenir Geralt, The Witcher: Blood Origin ou L'héritage du sang en français.

Bande-annonce VF

Nous avions pu découvrir une bande-annonce teaser le mois dernier et, à l'approche de son lancement, c'est un trailer bien plus complet qui a été diffusé dans le cadre de la CCXP 2022, nous contant le contexte de cette mini-série en quatre parties. C'est donc avant la Conjonction des Sphères, durant l'âge d'or des Elfes que nous suivrons une bande de sept protagonistes composée de Fjall (Laurence O'Fuarain), Éile (Sophia Brown), Scian (Michelle Yeoh), Meldof (Francesca Mills), Syndril (Zach Wyatt), Brother Death (Huw Novelli) et Zacare (Lizzie Annis), alors que le druide Balor (Lenny Henry) et l'impératrice Merwyn (Mirren Mack) sont désormais à la tête de tout le Continent.

La vidéo n'est pas avare en scènes inédites, mettant en avant la menace de monolithes responsables de déchirures entre les mondes, ainsi qu'une créature en particulier au service de Balor. Et si cela ne vous suffisait pas déjà à vouloir visionner le show, le caméo à la fin du trailer pourrait vous faire changer d'avis, car Jaskier sera présent ! Le barde incarné par Joey Batey sera bien présent et va croiser la route de Seanchai (Minnie Driver). Nous devinons que c'est par ce biais qu'il va prendre connaissance des évènements du passé pour les transmettre à son époque, créant un lien avec la saison 3 de The Witcher. Nous le retrouverons d'ailleurs sur un champ de bataille, couvert de boue et de sang.

Se déroulant à l'ère elfique, 1 200 ans avant l'arrivée de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri, The Witcher : L'héritage du sang raconte l'histoire de sept guerriers bannis qui s'unissent contre un empire invincible. Bien qu'issus de clans ennemis, Éile et Fjall doivent apprendre à se faire confiance s'ils veulent espérer mener à bien leur quête et renverser les oppresseurs du Continent. Mais lorsque des portails vers d'autres mondes s'ouvrent et qu'un sage avide de pouvoir libère une nouvelle arme, les sept guerriers réalisent qu'ils vont devoir créer un monstre pour en anéantir un autre...

Bande-annonce VO

The Witcher : L'héritage du sang sera disponible sur Netflix à partir du 25 décembre, de quoi passer un bon Noël ! Des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon si besoin.

