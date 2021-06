Avatar: Frontiers of Pandora, les améliorations du moteur Snowdrop à l'honneur dans une nouvelle vidéo

Lors de sa conférence à l'E3 2021, Ubisoft a enfin redonné des nouvelles d'Avatar: Frontiers of Pandora, avec une première bande-annonce impressionnante. Le jeu d'aventure à la première personne nous emmènera sur Pandora et il tournera grâce à une nouvelle version du moteur Snowdrop, notamment utilisé pour les The Division développés par Massive Entertainment, qui s'occupe de ce titre.

Dans une nouvelle vidéo, les développeurs reviennent en détail sur les capacités techniques du Snowdrop, qui devrait proposer des environnements plus ouverts et détaillés que jamais dans Avatar: Frontiers of Pandora. Surtout utilisé pour des décors urbains, le moteur de jeu a été modifié en conséquence, les joueurs pouvant se balader ici au sol dans la jungle, mais également dans les airs. Kunal Luthra, senior technical artist, mentionne un système de microdétails permettant d'afficher des milliers d'éléments à l'image, et la végétation a été créée avec un placement automatique. Ce nouveau Snowdrop peut également gérer des shaders plus compliqués et interactifs, qui réagissent en temps réel aux actions du joueur, des PNJ et de l'environnement. À dos de Banshee, le système volumétrique sera là pour afficher un ciel et des nuages plus réalistes, et le ray tracing sera évidemment de la partie pour un éclairage adapté aux nombreuses plantes de Pandora. Les reflets et l'illumination rendent l'éclairage dynamique et réaliste en fonction des moments de la journée, et des surfaces. Enfin, les PNJ participeront quant à eux à rendre l'ensemble encore plus crédible avec des animations détaillées grâce un système rendant les personnages conscients de l'environnement (météo, heure, actions du joueur).

Avatar: Frontiers of Pandora s'annonce donc techniquement impressionnant, et heureusement, car le titre va faire l'impasse sur la précédente génération de consoles, il est attendu en 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia et Luna.