Epic Games Store : Gone Home et Hob gratuits cette semaine, une aventure de Sherlock Holmes offerte ensuite

Après cinq jeux en deux semaines, dont Watch_Dogs et World War Z, l'Epic Games Store calme le rythme avec ses productions hebdomadaires. Certes, il y a encore deux titres offerts du 2 au 9 avril, mais il s'agit d'indés à la popularité moindre.

Cela n'enlève rien à leur qualité, bien au contraire, car vous aurez l'occasion de découvrir Gone Home, l'apprécié jeu narratif à la première personne, et Hob, une aventure où nous devons réparer un monde chaotique avec notre héros doté d'un bras mécanique.

Gone Home

7 juin 1995. 1h15.

Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a quelque chose qui cloche. Où sont-ils tous passés ? Et qu'est-il arrivé ici ? Dénouez le mystère dans Gone Home, un jeu d’exploration dans une histoire de The Fullbright Company.

Gone Home est une simulation d’exploration interactive. Étudiez le moindre détail d’une maison d’apparence normale pour révéler l’histoire de ses habitants. Ouvrez chaque tiroir et chaque porte. Ramassez des objets et examinez-les pour faire apparaître des indices. Découvrez les évènements qui ont jalonné la vie des membres d’une famille en étudiant ce qu’ils ont laissé derrière eux.

Hob

Hob est un jeu d'action-aventure palpitant, au sein d'un monde à la fois beau et cruel qui se trouve dans un état chaotique. Les joueurs percent les mystères qui les entourent, et découvrent un monde en péril. Peut-il encore être sauvé, ou sombrera-t-il plus loin dans le chaos ?