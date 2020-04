Totally Reliable Delivery Service gratuit sur l'Epic Games Store et déjà millionnaire pour son lancement

En bêta depuis l'année dernière sur Steam, Totally Reliable Delivery Service a déjà fait parler de lui grâce aux streameurs qui se sont amusés de sa physique ragdoll. Le jeu de plateforme dynamique nous propose d'effectuer des livraisons de colis en solo ou en multijoueur, en local comme en ligne, pour une expérience forcément délirante.

Le jeu est officiellement disponible depuis ce 1er avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour 14,99 €, avec en prime des versions iOS et Android gratuites (mais visiblement bien buguées). Il est d'ailleurs aussi gratuit via le Xbox Game Pass pour Console et pour PC, mais il est même possible de le récupérer sur ordinateur personnel sans abonnement.

tinyBuild et We're Five Games offrent en effet le titre jusqu'au 8 avril via l'Epic Games Store, sans aucune condition autre que l'utilisation du lanceur d'application de la plateforme.

L'opération a déjà séduit : en à peine 24 heures, ce sont plus d'un million de joueurs qui ont ajouté Totally Reliable Delivery Service à leur ludothèque.