Uplay+ : un essai gratuit de 7 jours pour essayer le service d'Ubisoft

L'année dernière, Ubisoft a dévoilé puis lancé Uplay+, un nouveau service d'abonnement qui permet d'accéder à de très nombreux jeux de l'éditeur et développeur sur PC et Google Stadia, moyennait 14,99 € par mois. Un service plutôt intéressant pour les fans, les éditions Ultimate, Gold et Deluxe étant proposées.

Sauf que, 14,99 € par mois, c'est une somme, Ubisoft a donc décidé de lancer une offre d'essai pour tester gratuitement Uplay+ pendant une semaine. Attention, elle n'est cependant valable que jusqu'au 27 juillet prochain, vous avez donc tout intérêt à profiter de cet essai gratuit dans les prochains jours pour découvrir une centaine de jeux comme Ghost Recon Breakpoint, Far Cry: New Dawn, Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, Rainbow Six Siege, ANNO 1800, The Crew 2 ou encore For Honor. Il y a même Trackmania en édition Club depuis quelques jours. Autre point à prendre en compte, lors de l'activation de l'offre, Ubisoft demande un moyen de paiement valide pour facturer le premier mois d'abonnement à l'issue de l'essai de sept jours, pensez à l'annuler avant si vous ne souhaitez pas poursuivre !

L'offre est à retrouver sur le site d'Ubisoft, mais si vous n'êtes pas trop du genre à vous abonner, vous pouvez par exemple retrouver Assassin's Creed Odyssey à 24,74 € en édition Deluxe sur Amazon.fr.