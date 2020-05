Close to the Sun : fin de l'exclusivité Epic Games Store, le jeu débarque demain sur Steam et GOG.com

Les jeux exclusifs à l'Epic Games Store ne le sont pas souvent pour bien longtemps, la preuve en est encore aujourd'hui avec Close to the Sun. Le titre est paru à l'origine le 2 mai 2019 sur la plateforme d'Epic Games, il a même eu le temps de sortir sur consoles, mais il débarquera demain sur deux nouvelles plateformes d'ordinateurs.

Eh oui, Close to the Sun sera disponible demain sur Steam et GOG.com, comme l'indique la nouvelle bande-annonce ci-dessus. Le jeu bénéficiera d'une réduction de 25 % au lancement, abaissant son prix à 14,9 €, ce qui pique quand même un peu pour un jeu offert sur l'EGS tout récemment. Et après sa première semaine, le titre passera à 19,99 €. Les fans pourront également opter pour une version Digital Deluxe inédite avec la bande originale et un artbook numérique, contre 24,99 €.

Close to the Sun nous emmène pour rappel en 1897, à bord de l'Hélios, un navire somptueux bâti selon les plans de Nikola Tesla et qui fait office d'état utopique, dans les eaux internationales. Et si vous avez joué à BioShock, vous savez que rien ne se passe comme prévu, le navire ne donne plus de nouvelles, la journaliste Rose Archer se rend à bord pour retrouver sa sœur disparue. Elle y découvre un navire vide, une odeur de mort et un mot peint en grand : « Quarantaine ». Close to the Sun choisi bien sa période pour refaire parler de lui...