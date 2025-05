Mario Kart World : des artworks réalisés avec l'IA générative ? Nintendo répond aux critiques

Le mois prochain, Nintendo lancera sa nouvelle Switch 2, accompagnée d'une seule exclusivité first party : Mario Kart World. Un titre qui proposera un monde ouvert et pas mal de nouveautés, le studio japonais avait présenté le jeu de course lors d'un Threehouse, montrant de longues séquences de gameplay.

Cependant, plusieurs internautes ont remarqué des détails sur quelques affiches arborant les bords de routes de Mario Kart World. Une voiture difforme, un bâtiment en construction à l'architecture étrange ou encore un pont avec des éléments placés de manière déconcertante, il n'en fallait pas plus pour que certains joueurs accusent Nintendo d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle générative pour créer ces affiches. La rumeur a commencé à enfler et Nintendo a répondu à la polémique via un bref communiqué adressé à Eurogamer :

Des images générées par l'IA n'ont pas été utilisées dans le développement de Mario Kart World.

Le message est clair, il n'y a officiellement pas d'images créées à l'aide de l'intelligence artificielle générative dans Mario Kart World. Mais quelques internautes restent sceptiques. Il faut dire que la qualité des captures rend l'analyste assez compliqué, il n'y a aucun signe réellement évident d'une IA générative (contrairement à dans Clair Obscur: Expedition 33), mais il est vrai que certains détails sont étranges... ou loufoque, ce qui colle quand même plutôt bien à l'univers de Mario Kart, loin d'être réaliste. Eurogamer rappelle au passage que la version de Mario Kart World montrée lors du Nintendo Treehouse n'était sans doute pas la version finale, certains éléments visuels secondaires (comme ces affiches) peuvent simplement être temporaires (des placeholders) pendant le processus de développement.

Shuntaro Furukawa, tout comme Shigeru Miyamoto peu après, avait clamé haut et fort que Nintendo ne s'intéressait pas à l'intelligence artificielle générative, principalement à cause de problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle, mais également par volonté de proposer une expérience unique, façonnée à la main. Reste à savoir si tous les employés de la firme sont sur la même longueur d'onde.

Il faudra patienter jusqu'au lancement du jeu complet et final le 5 juin prochain pour retrouver ces affiches et mieux les scruter. Vous pouvez précommander le bundle regroupant la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World contre 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : PREVIEW Mario Kart World : un premier tour de chauffe pas si dépaysant pour ce futur incontournable de la Switch 2