Xbox abandonne un développeur légendaire de FPS

Des studios tiers affectés par l'annonce de Microsoft





Hier, Microsoft a annoncé le licenciement de milliers d'employés, notamment chez Xbox. Un jeune studio ferme ses portes, des jeux sont annulés, mais cette terrible annonce fait également des dégâts collatéraux chez certains studios, qui étaient en partenariat avec Microsoft et Xbox.

Xbox abandonne Romero Games





Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et signé par Brenda Romero, Romero Games annonce qu'il a perdu le soutien financier de son éditeur, sans le nommer. Un peu désemparée, Brenda Romero rajoute que le studio a « atteint chaque étape dans les délais impartis, systématiquement, reçu de nombreux éloges et franchi haut la main toutes nos étapes internes ». Désormais, Romero Games va évaluer ses possibilités, mais l'avenir du prochain jeu du studio semble incertain.

Si Brenda Romero ne donne pas le nom de l'éditeur, l'artiste Christoph Redl explique sur X/Twitter qu'il a perdu son poste chez Romero Games « en raison des récents licenciements chez Xbox ». Visiblement, le jeu était donc édité par Xbox Game Studios, l'annonce des licenciements ne touche donc pas que des employés internes à Microsoft. Pire encore, comme le rapporte VideoGamer, l'ensemble des effectifs de Romero Games aurait été licencié.

Un FPS très attendu, conçu par une légende du genre





Romero Games a développé pour l'instant un seul gros titre, Empire of Sin, un jeu de rôle et stratégie au tour par tour édité par Paradox Interactive. Mais, en 2022, le studio annonçait recruter des développeurs pour créer un FPS inédit sous Unreal Engine 5, une annonce qui a ravi tous les amateurs du genre. Romero Games a été cofondé par John Romero, concepteur de Wolfenstein 3D et des premiers Doom chez id Software. Le développeur est ainsi considéré comme l'un des pères du FPS moderne, le prochain jeu de son studio était particulièrement attendu par les fans.

