Marvel's Wolverine : son directeur créatif Brian Horton se tire chez Xbox pour travailler sur un ambitieux FPS

Si Marvel's Spider-Man 2 n'a pas droit à du contenu additionnel en DLC, nous savons depuis son annonce en septembre 2021 qu'Insomniac Games développe Marvel's Wolverine, qui se déroulera dans le même univers. Concerné par le vol de données ayant touché le studio en fin d'année dernière, il n'en était qu'au début de son développement à ce moment-là à en croire les déclarations alors effectuées. Ce n'est hélas pas aujourd'hui que nous en saurons plus, mais il y a toutefois du mouvement parmi les effectifs, car une figure importante du projet est partie voir ailleurs. En effet, Stephen Totilo rapporte via Game File que le directeur créatif de Marvel's Wolverine Brian Horton a quitté le studio cet été. Pour aller où ? Eh bien, chez la concurrence.

En effet, Brian Horton est désormais directeur créatif sur Perfect Dark, l'ambitieux FPS de The Initiative et Crystal Dynamics sur lequel déjà bien des têtes sont passées au fil des années et qui nous avait enfin montré du gameplay en juin lors du Xbox Games Showcase 2024. Selon un représentant de chez Xbox, il « apporte sa riche expérience au reboot à venir de la série classique d'agents secrets ».

Quant à Marvel's Wolverine, son nouveau directeur créatif n'est autre que Marcus Smith, comme l'a confirmé Sony Interactive Entertainment à Game File. Mais ce n'est pas tout, car le directeur du jeu n'est plus Cameron Christian, qui œuvre toujours dessus à un poste différent, mais Mike Daly. Ce duo était affecté aux mêmes rôles sur Ratchet & Clank: Rift Apart, ce qui est rassurant. Le prochain épisode n'étant à priori pas prévu avant 2029 si rien n'a changé, ils pourraient donc travailler dessus une fois l'aventure de Logan délivrée au public. Ces changements sont apparemment le résultat de décisions créatives entourant Marvel's Wolverine, en espérant que ce soit pour le meilleur et que les déclarations de l'époque de Brian Horton restent vraies, à savoir qu'il s'agira d'un gros jeu avec un ton adulte.

Avec tous ces changements créatifs, qui sait à quoi ressembleront ces deux jeux à leur sortie.