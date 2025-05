Switch 2 : les spécificités techniques dévoilées, le dock décuplera la puissance de la console de Nintendo

La Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin prochain, mais ses spécificités techniques restent encore obscures. Le constructeur japonais lancera une console de salon portable évidemment plus puissante que la Switch 1, mais sur son site officiel, il est simplement indiqué que la Switch 2 embarque un « processeur personnalisé fabriqué par NVIDIA ». Mais quelle est cette puce ?

Selon les informations de Digital Foundry, la Nintendo Switch 2 embarquera une puce NVIDIA T239, avec une architecture Ampere, la même que dans les RTX Série 30, nous sommes loin de la Tegra X1 Maxwell ! La Switch 2 disposera d'un CPU ARM Cortex A78C à huit cœurs, cadencée à 998 MHz sur le dock et à 1 101 MHz en Portable, pouvant grimper jusqu'à 1,7 GHz au maximum. Le GPU Ampere sera quant à lui cadencé à 1 007 MHz sur le dock et à 561 MHz en Portable, avec un maximum de 1,4 GHz. La carte graphique aura 1 536 cœurs CUDA, mais la puissance graphique sera presque doublée lorsque la Switch 2 sera branchée sur son dock pour jouer en mode TV, passant de 1,71 TFLOPs à avec 3,072 TFLOPs. Pour rappel, le dock ne sera cette plus un simple hub avec des ports USB et HDMI, mais bien une vraie station d'accueil équipée d'un ventilateur, pour refroidir la Switch 2 à sa pleine puissance.

Cependant, Digital Foundry rappelle que la guerre des TFLOPs n'a plus lieu d'être, notamment avec l'arrivée du DLSS et du ray tracing, disponibles sur Switch 2 grâce à l'architecture Ampere. La prochaine console de Nintendo aura ainsi une vitesse de 10 Gigarays par seconde en Portable, et le double sur le dock. Côté mémoire, nous aurons 12 Go (2x6) en LPDDR5X, avec une bande passante à 102 Go/s en mode TV et 68 Go/s en Portable. Notons que 3 de ces 12 Go seront réservés au fonctionnement de la console, ne laissant que 9 Go pour les développeurs et les jeux. C'est quand même le triple de la Switch 1, mais une partie non négligeable de la mémoire est réservée aux fonctionnalités de la Switch 2, ce qui risque d'attirer les foudres sur le Game Chat, un service social pour l'instant peu convaincant et surtout inutile sans abonnement au Nintendo Switch Online (le service sera quand même gratuit pour tout le monde jusqu'au 31 mars 2026). Selon Digital Foundry, Nintendo fournit même un outil de test aux développeurs pour simuler l'impact du Game Chat sur les performances de leurs jeux.

La Switch 2 aura évidemment d'autres avantages, dont un stockage UFS de 256 Go, une compatibilité avec les cartes microSD Express jusqu'à 2 To, un écran tactile de 7,9 pouces Full HD (1080p) compatible HDR10 et VRR jusqu'à 120 Hz... uniquement en mode Portable. Pour l'instant, le VRR n'est pas pris en charge par le HDMI du dock pour le mode TV.

Vous l'aurez compris, Nintendo a pris le sujet de la puissance de sa console très au sérieux, il y a évidemment des concessions à faire pour concevoir une machine hybride, pour le salon et portable à la fois, mais la Switch 2 devrait permettre aux développeurs de proposer des jeux plus détaillés. Il faudra cependant attendre quelques années pour voir si elle ne s'essouffle pas trop vite. Vous pouvez précommander la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World en bundle à 499,99 € sur Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : PREVIEW Nintendo Switch 2 : une évolution en douceur, sauf pour les prix