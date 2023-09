RUMEUR : Embracer Group veut déjà se débarrasser d'un énorme studio

Depuis des années, Embracer Group, la maison-mère de THQ Nordic, rachète tout ce qui lui passe sous la main. Mais visiblement, le groupe suédois est en pleine indigestion et a lancé une grande restructuration en interne au début de l'été, résultant notamment de la fermeture de Volition (Red Faction, Saints Row).

Square Enix Montréal, renommé en Onoma après le rachat, avait subit le même sort, mais Embracer Group veut aller encore plus loin et compte visiblement se séparer d'un énorme studio qu'il avait racheté en 2021. D'après les informations de Reuters, Embracer Group chercherait à vendre Gearbox Entertainment, le studio derrière les Borderlands. Rien n'est encore fait, mais le groupe suédois serait en discussions avec Goldman Sachs et Aream & Co pour se séparer du studio de Randy Pitchford.

Si la vente se fait, le montant devrait être plutôt élevé et permettrait à Embracer Group de renflouer les caisses, et se concentrer pleinement sur ses autres studios. Il avait pour rappel racheté Gearbox Entertainment pour 1,3 milliard de dollars, reste à savoir s'il y aura un bénéfice ou pas à la revente. Vous pouvez retrouver New Tales from the Borderlands en édition Deluxe à 13,60 € (- 73 %) sur Amazon.