Remnant 2 : de grosses notes et un titre inédit par Matt Heafy (Trivium)

Gunfire Games et Gearbox Publishing ont lancé le 25 juillet dernier Remnant 2, leur nouveau jeu de tir et d'action coopératif. Un titre qui a rencontré un vrai succès commercial avec un million de ventes pendant son week-end de lancement. Et le succès est également critique, les notes de la presse sont élogieuses, comme le montre une nouvelle bande-annonce :

Une vidéo très musicale, pour cause, Matt Heafy de Trivium a enregistré le morceau inédit Wielder of the Plague à l'occasion du lancement de Remnant 2, un court extrait est à découvrir dans la bande-annonce ci-dessus et la chanson complète sera disponible plus tard cette année. Les studios rappellent que Matt Heafy est un vrai joueur et streameur, il fera d'ailleurs des lives sur Remnant 2 après sa tournée européenne avec Trivium. Le musicien déclare :

Les jeux vidéo et la musique de jeux vidéo font partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans. À cet âge-là, j'ai terminé mon premier jeu (Super Mario Bros.) et mon parcours m'a ensuite emmené vers des RPG comme Final Fantasy, puis des FPS comme Doom. Dès que j'ai entendu la musique de Doom pour la première fois (j'avais 11 ans), j'ai su que mon rêve était de créer ce genre de musique pour des jeux vidéo. Je ne connaissais même pas encore le métal, et je ne savais pas que la musique de ce jeu était du métal. Et aujourd'hui, en 2023, je suis ravi — que dis-je, honoré, privilégié et reconnaissant — que l'on m'ait demandé de composer une musique inspirée par Remnant II pour en faire la promotion. J'ai tellement hâte que vous entendiez ça.

Pour accompagner ce partenariat, Trivium offrira d'ailleurs un pack Remnant 2 avec un sac à dos et un tee-shirt avec une illustration et un logo inédits inspirés du jeu. Vous pouvez retrouver Remnant 2 à 59,99 € sur Gamesplanet.