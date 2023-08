Remnant 2 est déjà un succès commercial, voici ses premiers chiffres de vente

Rien ne présageait Remnant: From the Ashes au succès à sa sortie en août 2019, si ce n'est le talent de ses développeurs en partie venus de chez Vigil Games (Darksiders). Et pourtant, il s'était écoulé un million d'exemplaires de l'Action-RPG aux accents de looter shooter en octobre 2019, et plus de 3 millions fin 2021.

La suite directe Remnant 2, sortie le 25 juillet, va-t-elle aussi séduire le public ? C'est bien parti pour, car en quelques jours seulement, elle a atteint un pic de joueurs simultané plus de deux fois supérieur à celui de Remnant: From the Ashes et, surtout, elle a réalisé plus de 1 million de ventes. Un joli score, que Gearbox Publishing espère surement encore gonfler davantage au fil des mois.

« À tous ceux qui nous ont aidés à franchir cette étape importante, nous vous remercions pour votre soutien indéfectible. C'était un voyage de plusieurs années pour nous et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir les fans passer un si bon moment avec un jeu dans lequel nous nous sommes investis corps et âme », David Adams de Gunfire Games. « Remnant II a dépassé toutes nos attentes aussi bien en tant que succès commercial et critique. Nous sommes incroyablement fiers de l'équipe de Gunfire et de tous ceux qui, chez Gearbox Publishing, ont donné vie à ce titre. Nous nous réjouissons et sommes incroyablement reconnaissants envers la communauté de Remnant qui nous a soutenus, nous et l'équipe de Gunfire, tout au long du développement. À tous les nouveaux fans de Remnant qui ont rejoint notre communauté la semaine dernière, nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints dans cette aventure », Yoon Im, président de Gearbox Publishing San Francisco.

Remnant 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez commander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

