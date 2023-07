Remnant 2 : le TPS coopératif se lance avec une vidéo bien dynamique

Après des mois d'attente, Gunfire Games et Gearbox Publishing lancent aujourd'hui Remnant 2, la suite de Remnant: From the Ashes. Le jeu d'action, de tir et de survie nous demande toujours de sauver l'humanité en affrontant la Racine, seul ou en coopération en incarnant plusieurs classes de personnages.

Les studios partagent évidemment la bande-annonce de lancement de Remnant 2, à admirer ci-dessus, et font le point sur le contenu de leur TPS :

Remnant 2 plonge les joueurs dans un monde dévasté, dont les boss et ennemis redoutables nécessiteront de maîtriser le mélange à la fois frénétique et méthodique entre combat à distance et au corps-à-corps de la franchise. Lancez-vous dans la bataille en solitaire ou avec deux amis pour vous prêter main-forte et relevez les formidables défis qui vous attendent. À chaque nouvelle partie de Remnant 2, les joueurs seront transportés vers un nouveau monde assemblé à partir d'un vaste éventail de lieux, ennemis, PNJ, boss et armes. Les différents éléments de ces niveaux générés de façon dynamique s'entremêlent naturellement dans le monde et l'intrigue, assurant ainsi une expérience unique.

Le système d'archétype étendu offre aux joueurs plus de flexibilité dans leur manière de jouer ainsi qu'une meilleure synergie de groupe avec des bonus passifs uniques et des pouvoirs époustouflants en coop, et permet de combiner les archétypes pour des styles de jeu hybrides. Qu'il s'agisse de tirs de précision, de frappes au cœur de l'action, de soutien de groupe ou d'un compagnon canin à envoyer contre des hordes de bêtes sauvages, Remnant 2 met à la disposition des joueurs de quoi équiper leur personnage pour correspondre à toutes leurs envies.