Remnant 2 : encore une bande-annonce pour bien survivre à l'apocalypse

La pression monte chez Gunfire Games et Gearbox Publishing, alors que Remnant 2 est attendu la semaine prochaine sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Les studios continuent de partager des vidéos, et après avoir présenté l'archétype du Chasseur, il est temps de faire un point plus global.

Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, longue de quatre minutes, les développeurs reviennent en détail sur ce que proposera Remnant 2, aussi bien en matière de scénario que de jouabilité. Pas de grosses surprises ici, l'histoire sera la suite de Remnant: From the Ashes et il faudra toujours tirer sur des monstres contrôlés par la Racine à l'aide d'un arsenal varié, à distance ou au corps-à-corps, qui changera en fonction de l'archétype sélectionné. Ces classes de personnages offriront également des capacités actives et passives.

La date de sortie de Remnant 2 est fixée au 25 juillet 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.