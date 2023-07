Remnant 2 : la classe du Chasseur et les configurations requises dévoilées

C'est la dernière ligne droite pour Gunfire Games et Gearbox Publishing, qui lanceront la semaine prochaine Remnant 2, leur nouveau jeu de tir et d'action dans un monde post-apocalyptique. Le titre permettra d'incarner plusieurs archétypes de personnages pour varier les plaisirs, et en voici un nouveau :

Les développeurs présentent cette semaine le Chasseur, un personnage spécialisé dans le combat à longue distance, capable de réaliser des tirs précis et de marquer les cibles pour ses alliés, voici une brève présentation de ses capacités :

Sans pitié, son bonus principal, lui permet de prolonger ses talents de chasseur en tirant à distance sur les points faibles des ennemis. Le chasseur peut également marquer ses ennemis, les rendant visibles à travers les murs et plus vulnérables aux coups critiques pour tous les joueurs.

En plus de cela, les studios viennent de mettre à jour la page Steam de Remnant 2 pour dévoiler les configurations requises, et il faudra évidemment un PC relativement récent pour en profiter dans les meilleures conditions :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur Intel Core i5-7600

ou

AMD Ryzen 5 2600 Intel i5-10600k

ou

AMD R5 3600 Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique GeForce GTX 1650

ou

AMD Radeon RX 590 GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 5700 Espace disque 80 Go d'espace libre

La date de sortie de Remnant 2 est fixée au 25 juillet 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.