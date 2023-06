Remnant 2 : l'archétype du Médecin présenté en vidéo

Le mois prochain sortira Remnant 2, le prochain jeu de rôle et d'action de Gearbox Publishing et Gunfire Games. Les joueurs pourront incarner plusieurs classes de personnages, chacune avec des capacités actives et passives différentes. En plus du Pistolero, du Maître-Chien et du Challenger, nous aurons également le Médecin.

Les développeurs partagent une nouvelle bande-annonce dédiée à ce nouvel archétype, à découvrir ci-dessus. Comme son nom l'indique, le Médecin sera orienté vers le soutien de ses coéquipiers, capable de soigner ses alliés et même récupérer de ses propres blessures, un personnage qui sera sans doute incontournable en équipe.

La date de sortie de Remnant 2 est fixée au 25 juillet 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.