Remnant 2 : le Maître-chien dévoile ses talents et capacités en vidéo

Le mois dernier, Gunfire Games et Gearbox Publishing dévoilaient le Maître-chien, un nouvel archétype de personnage qui sera à incarner dans Remnant 2, avec également le Pistolero. Après une première bande-annonce introductive, les studios sont de retour cette semaine avec une seconde vidéo dédiée aux compétences du Maître-chien.

Comme son nom l'indique, le Maître-chien sera accompagné de son ami canidé, ce dernier sera au cœur de son style de jeu et de l'arbre de compétence. Le joueur peut ainsi envoyer le chien détourner l'attention des ennemis en les attaquant, en prenant des coups à votre place ou soutenant les alliés. Et si le toutou est blessé, sa santé remonte automatique, mais il est aussi possible de le caresser pour lui redonner de la vie plus rapidement.

Remnant 2 est pour rappel attendu dans le courant de l'été 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Remnant: From the Ashes à 29,57 € sur Amazon.

