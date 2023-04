Remnant 2 : l'austère monde de Yaesha se dévoile en vidéo

Dévoilé lors des Game Awards 2022, Remnant 2 sera bien sûr la suite de Remnant: From the Ashes et devrait normalement arriver dans le courant de cet été sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Mais avant cela, les studios continuent de partager des bandes-annonces.

Gunfire Games et Gearbox Publishing ont déjà diffusé des vidéos dédiées aux nouvelles classes jouables du Pistolero et du Maître-chien, mais ils sont de retour avec une bande-annonce bien différente, consacrée au monde de Yaesha. Une région ravagée par les forces de la Racine, malgré la lutte des Pans pour l'endiguer. De cette civilisation, il ne reste que des ruines envahies par la végétation, et ce monde sera le terrain des futures aventures des joueurs.

Remnant 2 est attendu dans le courant de l'été 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Remnant: From the Ashes à 29,57 € sur Amazon.