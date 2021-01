NVIDIA : Warzone, Overwatch, Rainbow Six Siege, Outriders, plusieurs gros jeux se mettent au RTX, DLSS et Reflex

Entre le DLSS pour améliorer les performances, le RTX pour optimiser les effets de lumière et Reflex afin de réduire le temps de latence, NVIDIA a su développer des technologies capables de changer la donne sur PC. Il y avait déjà 36 jeux compatibles avec le ray tracing et 5 des 10 shooters compétitifs les plus populaires jouables avec Reflex, mais la liste va s'allonger, comme cela a été confirmé lors du CES 2021.

Ainsi, dans les prochains mois, Call of Duty: Warzone, Outriders, Iron Conflict et Edge of Eternity vont pouvoir utiliser le DLSS, pour un nombre d'images maximales, une meilleure résolution et des taux de rafraîchissement plus élevés. Mieux, The Medium, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch et Five Nights at Freddy’s: Security Breach seront compatibles DLSS et RTX à leur sortie ! Le nouveau titre horrifique de Steel Wool Studios a d'ailleurs droit à une vidéo spéciale montrant la mise en application de ces technologies.

Enfin, du côté de NVIDIA Reflex, ce sont Overwatch et Tom Clancy's Rainbow Six Siege qui vont proposer une latence réduite, portant à 7/10 le nombre de jeux de tir orientés eSport jouables avec cette technologie. Pour les dates de mise à jour des titres afin qu'ils supportent ces technologies, il faudra repasser.

Si les cartes graphiques NVIDIA vous font de l'œil, vous pouvez vous en procurer en promotion sur CDiscount.

