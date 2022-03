Little Orpheus repoussé le jour de son lancement, l'éditeur s'explique

Little Orpheus est le nouveau jeu de The Chinese Room, déjà bien connu pour avoir développé Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs ou encore Everybody's Gone to the Rapture. Le titre est disponible sur Apple Arcade, mais devait arriver aujourd'hui sur ordinateurs et consoles de salon.

Malheureusement, l'éditeur Secret Mode vient d'annoncer le report de Little Orpheus. Non, il ne s'agit pas d'un problème technique découvert au dernier moment, mais du sujet possiblement sensible du jeu. Little Orpheus met en scène le camarade Ivan Ivanovich, un Russe envoyé au centre de la Terre racontant son périple au général Yurkovoi, dans les années 60, en pleine Guerre froide. Mais actuellement, la Russie a tous les projecteurs braqués sur elle suite à son invasion en Ukraine, le studio explique :

À la lumière des évènements mondiaux récents, le lancement d'aujourd'hui de Little Orpheus sur PC et console sera retardé. Bien que Little Orpheus ait été initialement publié sur Apple Arcade en juin 2020 et ne fasse pas directement référence aux évènements mondiaux récents, nous reconnaissons que certains thèmes et contenus du jeu peuvent déranger les joueurs en ce moment. Nous vous remercions de votre compréhension et partagerons les informations ultérieurement.

Le sujet est sensible, l'éditeur ne veut prendre aucun risque et a donc décidé de repousser le lancement de Little Orpheus, à une date indéterminée. Le titre est pour rappel attendu sur PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.