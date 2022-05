Project Palianytsia : Frogwares dévoile un nouveau jeu mystérieux qu'il va développer malgré la guerre en Ukraine

Les développeurs ukrainiens de Frogwares ont subi de plein fouet l'invasion de leur pays par la Russie en février dernier. Ils ont néanmoins décidé de ne pas suspendre leur activité pour autant, et ont assuré avec un peu de retard l'arrivée de Sherlock Holmes: Chapter One sur PS4, alors que la version Xbox One est toujours attendue.

Ils sont même d'ores et déjà prêts à parler de leur prochain titre, surnommé Projet Palianytsia, référence à un pain local dont les Russes ont bien du mal à correctement prononcer le nom. Il s'agit d'un jeu narratif entre mystère et horreur, totalement différent du jeu en monde ouvert qu'ils voulaient faire avant la guerre, mais la situation les a obligés à revoir leurs plans et leur manière de travailler en cette période de crise. Il devrait prendre la forme d'une expérience plus courte et resserrée, et son ambiance devrait faire écho à la guerre en cours. Il sera révélé davantage cet été, mais de premiers concept arts témoignent déjà d'une ambiance sombre à la The Sinking City.

Nous révélons le jeu maintenant de cette manière pour montrer simplement aux gens que nous résistons et aussi comme un doigt d'honneur clair à ceux qui pensaient qu'ils pourraient simplement entrer dans notre pays dans l'espoir de perturber et de ruiner nos vies. Bien que cela fut difficile, tout ce que nous avons publié pendant la guerre était des projets existants qui devaient être finalisés. Nous créons maintenant quelque chose presque entièrement à partir de zéro, ce qui est beaucoup plus difficile dans ces circonstances, nous devions donc réfléchir intelligemment à ce qui est réaliste pour nous. L'idée a été éclairée pour cette raison même, car c'est quelque chose que notre équipe et notre configuration actuelles peuvent offrir par rapport à la préproduction d'un autre titre en monde ouvert, ce que nous faisions avant la guerre. Le nom Palianytsia est symbolique pour l'Ukraine, car il est considéré comme faisant partie de notre cuisine nationale. Mais c'est aussi l'équivalent de Dark Souls phonétique pour les Russes qui souvent ne peuvent pas le prononcer correctement lorsqu'ils essaient de se faire passer pour Ukrainiens. Et maintenant, il est souvent utilisé sur le terrain comme test pour identifier rapidement l'éventuelle affiliation d'individus inconnus.

Croisons les doigts pour que la situation s'améliore ces prochains mois et permette à Frogwares de reprendre ses activités normalement.



