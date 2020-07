Epic Games : Sony investit 250 millions dans dollars dans le studio, mais pour faire quoi ?

Si les grands noms de l'industrie du jeu vidéo sont par définition des concurrents, il n'est pas non plus impossible que des alliances entre eux se fassent sur certains points. Sony et Microsoft ont par exemple signé un partenariat autour de technologies liées au cloud et aux intelligences artificielles.

Aujourd'hui, c'est un gros contrat entre Epic Games et Sony qui vient d'être officialisé. Sony Corporation va investir 250 millions de dollars dans la société de Tim Sweeney afin d'en acquérir une part minoritaire, dans le but « d'élargir leur collaboration à travers le portefeuille de produits et de divertissement de premier plan de Sony ainsi que la plateforme de divertissement social et l'écosystème numérique d'Epic ». Les fins concrètes de cet accord sont encore assez floues, mais même si c'est Sony qui paye, les deux partis devraient être gagnants.

« La puissante technologie d'Epic dans des domaines tels que les graphismes les place au premier plan du développement de moteurs de jeux avec l'Unreal Engine et d'autres innovations. Il n'y a pas de meilleur exemple de cela que l'expérience de divertissement révolutionnaire qu'est Fortnite. Grâce à notre investissement, nous explorerons les possibilités de collaboration avec Epic pour satisfaire et apporter de la valeur aux consommateurs et à l'industrie dans son ensemble, non seulement à travers les jeux, mais également dans le paysage en évolution rapide du divertissement numérique », a déclaré Kenichiro Yoshida, président du conseil, président et PDG de Sony Corporation. « Sony et Epic ont tous deux bâti des entreprises à l'intersection de la créativité et de la technologie, et nous partageons une vision des expériences sociales 3D en temps réel menant à une convergence des jeux, des films et de la musique. Ensemble, nous nous efforçons de créer un écosystème numérique encore plus ouvert et accessible pour tous les consommateurs et les créateurs de contenu », a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic.

Faut-il nous attendre à des initiatives dans le catalogue PlayStation inspirées par ce que fait Fortnite ? Ou à ce que les productions Epic Games empruntent le savoir-faire de Sony, et pas que sur le terrain du jeu vidéo ? Tout cela aura-t-il des répercussions sur l'Epic Games Store ? Seul l'avenir nous le dira.